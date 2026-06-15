Один выпускник сдал ЕГЭ по испанскому языку в Красноярском крае

Как рассказали в краевом Минобре, биологию выбрали 2682 участника, географию — 326, английский язык — 1325. Французский сдавали двое выпускников, немецкий — шестеро, китайский — пятеро, а испанский — один человек. Все экзамены прошли вовремя, без технологических сбоев.