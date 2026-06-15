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Один выпускник сдал ЕГЭ по испанскому языку в Красноярском крае

В регионе работал 96 пунктов проведения экзаменов.

15 июня выпускники Красноярского края сдали ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть по иностранным языкам. В регионе работал 96 пунктов проведения экзаменов.

Как рассказали в краевом Минобре, биологию выбрали 2682 участника, географию — 326, английский язык — 1325. Французский сдавали двое выпускников, немецкий — шестеро, китайский — пятеро, а испанский — один человек. Все экзамены прошли вовремя, без технологических сбоев.

Результаты по биологии и географии объявят не позднее 30 июня. Устную часть по иностранным языкам выпускники напишут 18 июня, итоги станут известны до 2 июля.

Ранее мы сообщали, что более 15 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в Красноярском крае в 2026 году.