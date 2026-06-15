В Калининградском зоопарке строят домик-укрытие для страусов. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова в своём телеграм-канале.
«Строим домик-укрытие от холодов для страусов. Зимой их обычно закрывали в служебной зоне, а теперь их можно будет увидеть всесезонно», — рассказала Соколова.
В Калининградском зоопарке живут африканские страусы. Также в учреждении обитают эму и обыкновенные нанду.
Ранее сообщали, что Калининградскому зоопарку разрешили возвести вольер для медведей и волков. Стоимость строительства оценивают в 472 миллиона рублей. Новый медвежатник появится на месте бывших вольеров для лосей, где сейчас содержатся олени.