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В Калининградском зоопарке строят домик-укрытие для страусов

Там животные смогут прятаться от холодов.

В Калининградском зоопарке строят домик-укрытие для страусов. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова в своём телеграм-канале.

«Строим домик-укрытие от холодов для страусов. Зимой их обычно закрывали в служебной зоне, а теперь их можно будет увидеть всесезонно», — рассказала Соколова.

В Калининградском зоопарке живут африканские страусы. Также в учреждении обитают эму и обыкновенные нанду.

Ранее сообщали, что Калининградскому зоопарку разрешили возвести вольер для медведей и волков. Стоимость строительства оценивают в 472 миллиона рублей. Новый медвежатник появится на месте бывших вольеров для лосей, где сейчас содержатся олени.