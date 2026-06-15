РНК-вакцина научила иммунитет распознавать широкий набор штаммов гриппа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Международный коллектив медиков обнаружил при экспериментах с прототипом РНК-вакцины от гриппа, что данная форма прививок заставляет иммунитет человека распознавать более широкий набор штаммов вируса и вырабатывать больше универсальных антител, чем обычные вакцины от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Вашингтонского университета (WashU).
«Мы обнаружили, что РНК вакцина не просто усилила реакцию иммунитета на те вирусы, с которыми он уже взаимодействовал, но и заставляет тело вырабатывать более разнообразный набор антител широкого профиля действия, нейтрализующих самые разные штаммы гриппа. Если нам удастся сделать иммунитет к гриппу более “широким”, то тогда мы сможем значительно снизить частоту госпитализаций и смертей», — заявил профессор WashU Али Эллебеди, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые из США, Европы и Республики Корея пришли к такому выводу в рамках доклинических испытаний экспериментальной РНК-вакцины от гриппа (mRNA-1010), разработанной специалистами компании Moderna. Как и другие РНК-вакцины, она представляет собой жировые наночастицы, способные проникать в клетки тела человека и заставлять их вырабатывать иммуногенные вирусные белки.
Исследователи заинтересовались тем, как эта вакцины влияет на выработку долгосрочного иммунитета к гриппу, связанного с формированием так называемых герминативных центров. Так ученые называют особые структуры в лимфатических узлах, в которых в процессе развития иммунного ответа накапливаются B-клетки, активированные антигенами вирусов и вырабатывающие антитела к ним.
Для оценки влияния РНК-вакцины на их формирование ученые заручились поддержкой 75 добровольцев, половина из которых получала на протяжении двух лет классическую сезонную прививку от гриппа на базе инактивированных вирусных частиц, а другие — инъекции нового препарата. Исследователи собирали образцы клеток из лимфатических узлов пациентов, изучали вырабатываемые ими антитела и наблюдали за взаимодействиями этих молекул с частицами разных штаммов гриппа.
Эти наблюдения показали, что прием РНК-вакцины примерно в трети случаев приводил к образованию долгоживущих герминативных центров, которые на протяжении 26 недель наблюдений вырабатывали антитела широкого спектра действия, нейтрализующие неожиданно большое число штаммов гриппа, в том числе вариации, вызывавшие в прошлом пандемии. Этого не наблюдалось в случае с классической прививкой от гриппа, что говорит о более длительной и универсальной защите от инфекции при приеме РНК-вакцины, подытожили исследователи.