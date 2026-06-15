РНК-вакцина научила иммунитет распознавать широкий набор штаммов гриппа

Эти наблюдения показали, что прием РНК-вакцины примерно в трети случаев приводил к образованию долгоживущих герминативных центров, которые на протяжении 26 недель наблюдений вырабатывали антитела широкого спектра действия, нейтрализующие неожиданно большое число штаммов гриппа, в том числе вариации, вызывавшие в прошлом пандемии. Этого не наблюдалось в случае с классической прививкой от гриппа, что говорит о более длительной и универсальной защите от инфекции при приеме РНК-вакцины, подытожили исследователи.