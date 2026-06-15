В Ростове суд признал банкротом собственника бизнес-центра Forte

В числе кредиторов, потребовавших банкротства предприятия, значатся «Альфа-Банк», «Сбербанк», а также московский ББР Банк. Сумма требований последнего составляет 1 млрд руб. Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты, считают, что сохранение здания в собственности холдинга маловероятно. При этом возможная смена владельца не повлияет на действующие договоры аренды.