«Шёл след в след»: жительница Светлогорска рассказала о незнакомце, который преследовал её 11-летнюю дочь (видео)

«Он прошёл чуть-чуть дальше, потом вернулся и зашёл в пункт выдачи, который находится прямо напротив лавочки, — рассказывает мать. — Девушка на ПВЗ мне потом сказала, что он был какой-то не совсем адекватный, задал странный вопрос, мол вейп-шоп ли это? Он был в чёрных очках, в тёмно-синей джинсовой куртке с капюшоном, хотя было жарко. Потом он вышел и прямо встал напротив моей дочки и спросил: “Это что тут за бомжиха сидит?”».