«Шёл след в след»: жительница Светлогорска рассказала о незнакомце, который преследовал её 11-летнюю дочь (видео)

В Светлогорске неизвестный мужчина преследовал 11-летнюю девочку по дороге домой. Об этом «Клопс» рассказала мать ребёнка.
Вечером в понедельник, 8 июня, дочка Анастасии возвращалась из кафе, где ужинала. От заведения до дома было около 150−200 метров.
«Она почувствовала, что за ней идёт мужчина. Он шёл прямо след в след, как будто на пятки наступал», — рассказывает собеседница «Клопс».
По словам Анастасии, девочка дважды переходила дорогу, однако незнакомец продолжал следовать за ней. Тогда дочь села на лавочку возле дома.
«Он прошёл чуть-чуть дальше, потом вернулся и зашёл в пункт выдачи, который находится прямо напротив лавочки, — рассказывает мать. — Девушка на ПВЗ мне потом сказала, что он был какой-то не совсем адекватный, задал странный вопрос, мол вейп-шоп ли это? Он был в чёрных очках, в тёмно-синей джинсовой куртке с капюшоном, хотя было жарко. Потом он вышел и прямо встал напротив моей дочки и спросил: “Это что тут за бомжиха сидит?”».
После этого мужчина развернулся и ушёл, а девочка наконец добралась до дома. Анастасия обратилась в полицию.
«Они задали вопрос, были ли совершены какие-то противоправные действия против ребёнка. Сказали, что если бы было удержание или насилие, тогда бы искали. А так только взяли объяснение», — говорит собеседница «Клопс».
Анастасия опубликовала видео с незнакомцем в городском паблике, но пока мужчину никто не смог опознать. Женщина предполагает, что это может быть приезжий.
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