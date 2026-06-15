Через наследие Пахмутовой: в Волгограде объявили музыкальный конкурс

В Волгограде открылся прием заявок на музыкальный конкурс, посвященный творчеству Александры Пахмутовой. Об этом сообщает областной комитет культуры. Подать заявку можно до 30 сентября 2026 года.
Участвовать могут воспитанники организаций дополнительного образования, студенты профессиональных учебных заведений и вузов сферы культуры и искусства Волгоградской области.
Конкурс пройдет в двух номинациях — «Вокальное исполнительство» и «Музыкальная композиция» — и состоит из двух этапов: заочного отбора и очных прослушиваний на сцене Волгоградской государственной консерватории имени П. А. Серебрякова. По итогам очного тура также определят лучшего концертмейстера.
Церемония награждения и гала-концерт победителей состоятся 9 ноября 2026 года — в день рождения Александры Николаевны Пахмутовой, Героя Труда РФ, Героя Социалистического Труда и народной артистки СССР.
Лучшие участники конкурса будут номинированы на премию Волгоградской области в сфере музыкального искусства. Конкурс направлен на развитие творческих способностей молодых музыкантов через уникальное наследие прославленной землячки.
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