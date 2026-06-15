Через наследие Пахмутовой: в Волгограде объявили музыкальный конкурс

Конкурс пройдет в двух номинациях — «Вокальное исполнительство» и «Музыкальная композиция» — и состоит из двух этапов: заочного отбора и очных прослушиваний на сцене Волгоградской государственной консерватории имени П. А. Серебрякова. По итогам очного тура также определят лучшего концертмейстера.