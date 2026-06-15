90-летнему Сан Санычу из Советска подарили новый аккордеон

Он сразу опробовал аккордеон, но играть на площадь пока не ходил — опасается попасть под дождь. Так что теперь пожилой музыкант ждёт не дождётся хорошей погоды. А семья Иода передаёт огромную благодарность всем, кто помог сбыться надежде.