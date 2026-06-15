Спортсменка из Красноярского края Мария Силкина стала серебряным призером первенства Европы по скалолазанию. Соревнования среди девушек 15−16 лет завершились в венгерском городе Сукоро. Победительницей стала представительница Швейцарии Амели Каги, а третье место заняла Флавия Гиларди, — уточнили в пресс-службе министерства спорта региона. Всего в финал вышли восемь участниц, прошедших два отборочных раунда, а в полуфинале красноярская спортсменка показала второй результат. В решающем раунде им нужно было пройти четыре короткие сложные трассы. Мария уверенно справилась с первой трассой с первой попытки, вторую прошла с третьей. На двух оставшихся она была близка к максимальному результату, но сорвалась перед финишем и набрала дополнительные очки за контрольные точки. По итогам финала красноярская спортсменка набрала 69,5 балла, такой же результат показала спортсменка из Швейцарии Флавия Гиларди, но Мария оказалась выше в протоколе благодаря более высокому месту в полуфинале. Напомним, что в «Кубке Защитников Отечества» в Красноярске приняло участие 120 ветеранов СВО.
Красноярская скалолазка Мария Силкина завоевала серебро первенства Европы
Спортсменка из Красноярского края Мария Силкина стала серебряным призером первенства Европы по скалолазанию. Соревнования среди девушек 15−16 лет завершились в.