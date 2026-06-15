Красноярская скалолазка Мария Силкина завоевала серебро первенства Европы

Спортсменка из Красноярского края Мария Силкина стала серебряным призером первенства Европы по скалолазанию. Соревнования среди девушек 15−16 лет завершились в венгерском городе Сукоро. Победительницей стала представительница Швейцарии Амели Каги, а третье место заняла Флавия Гиларди, — уточнили в пресс-службе министерства спорта региона. Всего в финал вышли восемь участниц, прошедших два отборочных раунда, а в полуфинале красноярская спортсменка показала второй результат. В решающем раунде им нужно было пройти четыре короткие сложные трассы. Мария уверенно справилась с первой трассой с первой попытки, вторую прошла с третьей. На двух оставшихся она была близка к максимальному результату, но сорвалась перед финишем и набрала дополнительные очки за контрольные точки. По итогам финала красноярская спортсменка набрала 69,5 балла, такой же результат показала спортсменка из Швейцарии Флавия Гиларди, но Мария оказалась выше в протоколе благодаря более высокому месту в полуфинале. Напомним, что в «Кубке Защитников Отечества» в Красноярске приняло участие 120 ветеранов СВО.