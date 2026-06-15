У ТК Титова в Волгограде начался массовый снос павильонов

Проходя по тротуару, где еще недавно кипела торговля, многие горожане удивленно осматриваются по сторонам. На месте павильонов, заполненных всем и вся, — от продуктов до хозтоваров и сантехники, — навалены груды строительного мусора. По торговым площадкам, которые еще только предстоит убрать рабочим, гуляет ветер.