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В лобовом столкновении под Волгоградом пострадали пять человек

Авария произошла на 790-м километре федеральной трассы, где водитель «Лады» выехал на встречную полосу.

Источник: Комсомольская правда

Серьезная авария произошла днем 14 июня в Михайловском районе Волгоградской области. На 790-м километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись два автомобиля, в результате чего травмы получили пять человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель Астра», который двигался ему навстречу. Удар оказался настолько сильным, что пострадали практически все участники.

С места происшествия в медицинское учреждение доставили водителя и двух пассажиров «Опеля», а также самого виновника аварии и его пассажира. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют все обстоятельства и причины ДТП.