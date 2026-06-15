Ирина Глущенко: это не только моя победа, но и всей России

«Для меня важен сон. При разнице нижегородского времени с Китаем в пять часов было сложно просыпаться. Так после первого трудового дня на следующий мы должны были проснуться в 6 утра по китайскому времени на мастер-класс по гимнастике. Честно признаюсь, это смогли сделать не все участницы», — поделилась нижегородка.