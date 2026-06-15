Ирина Глущенко: это не только моя победа, но и всей России

Жительница Городца Нижегородской области Ирина Глущенко рассказала о своем пути к победе в международном конкурсе Мissis Universal World-2026 в ходе пресс-конференции в «АиФ» 15 июня.
В 2025 году Ирина получила гран-при «Миссис Нижний Новгород».
После этого она завоевала титул «Миссис Россия — Земной шар — 2025».
Затем должна была представить Россию на международном конкурсе красоты в США, однако ей не одобрили визу. И тогда нижегородке предложили участвовать в Мissis Universal World-2026 в Китае.
Конкурс собрал более 50 представительниц разных стран.
«Со многими мы подружились», — рассказала Ирина.
Женщины выступали вместе со своими детьми.
«Это близко нам, мамам, — отметила Ирина Глущенко. — Мы вместе посещали различные мероприятия, ездили на экскурсии. Нас поддерживала семья, жители Нижегородской области, разных городов России».
Ирина призналась, что в первые дни было сложно подстроиться под новый режим дня.
«Для меня важен сон. При разнице нижегородского времени с Китаем в пять часов было сложно просыпаться. Так после первого трудового дня на следующий мы должны были проснуться в 6 утра по китайскому времени на мастер-класс по гимнастике. Честно признаюсь, это смогли сделать не все участницы», — поделилась нижегородка.
Подготовка национального костюма для финального выступления заняла две недели. За эту работу взялась нижегородский дизайнер Анна Батракова. Конкурсантка предстала в костюме царевны-лебедя с кокошником ручной работы на голове.
«Весил костюм прилично. Было жарковато. Зато он был отмечен как лучший национальный костюм», — рассказала Ирина Глущенко.
Говоря об эмоциях после объявления результата, титулованная красавица подчеркнула: «Это не только моя победа, но и всей России».