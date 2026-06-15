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Ирина Глущенко: это не только моя победа, но и всей России

Мissis Universal World-2026 рассказала о своем пути к победе.

Источник: Время

Жительница Городца Нижегородской области Ирина Глущенко рассказала о своем пути к победе в международном конкурсе Мissis Universal World-2026 в ходе пресс-конференции в «АиФ» 15 июня.

В 2025 году Ирина получила гран-при «Миссис Нижний Новгород».

После этого она завоевала титул «Миссис Россия — Земной шар — 2025».

Затем должна была представить Россию на международном конкурсе красоты в США, однако ей не одобрили визу. И тогда нижегородке предложили участвовать в Мissis Universal World-2026 в Китае.

Конкурс собрал более 50 представительниц разных стран.

«Со многими мы подружились», — рассказала Ирина.

Женщины выступали вместе со своими детьми.

«Это близко нам, мамам, — отметила Ирина Глущенко. — Мы вместе посещали различные мероприятия, ездили на экскурсии. Нас поддерживала семья, жители Нижегородской области, разных городов России».

Ирина призналась, что в первые дни было сложно подстроиться под новый режим дня.

«Для меня важен сон. При разнице нижегородского времени с Китаем в пять часов было сложно просыпаться. Так после первого трудового дня на следующий мы должны были проснуться в 6 утра по китайскому времени на мастер-класс по гимнастике. Честно признаюсь, это смогли сделать не все участницы», — поделилась нижегородка.

Подготовка национального костюма для финального выступления заняла две недели. За эту работу взялась нижегородский дизайнер Анна Батракова. Конкурсантка предстала в костюме царевны-лебедя с кокошником ручной работы на голове.

«Весил костюм прилично. Было жарковато. Зато он был отмечен как лучший национальный костюм», — рассказала Ирина Глущенко.

Говоря об эмоциях после объявления результата, титулованная красавица подчеркнула: «Это не только моя победа, но и всей России».

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