The Hatters, Ёлка, «Танцы Минус», Нейромонах Феофан, IOWA и еще 125 концертов, новая электронная сцена, автомобильные тест-драйвы — полный гид по фестивалю «Дикая Мята»

В пятницу — 19 июня — сцену «Сирена» откроет «Драгни» ярким шоу с оркестром. Затем выйдут «хмыров», «Синдром главного героя» и IOWA. Завершит день группа, которая неотрывно связана с «Дикой Мятой», — «Бонд с кнопкой». Команда представит специальную программу в расширенном составе со струнными и народными инструментами. Сцену «Титана» откроет группа «Ткани», следом состоятся концерты коллективов «Пальцева Экспириенс», Sipe, «Рубеж веков», «Токсичный ансамбль лягухо» и завершит день ночным шоу polnaluybvi. На сцене «Маяк» выступят «Груша», «Ночь на кухне», «Я Софа», «Шатя», Jazzhouse Trio и один из самых обсуждаемых дебютов года — Илюша. На сцене «Вашана Арены» большое шоу представит DJ Groove — его аудиошкола стала куратором этой зоны, собрав популярных диджеев, которые все три дня будут играть свои сеты.