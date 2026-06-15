Калининградец побил рекорд региона по легкой атлетике, который держался с 1980 года

Калининградец отличился на дистанции 3 тысячи метров, в нем он уступил лидерство Ярославу Старикову из Свердловской области. У Александра Микрюкова второе место с личным рекордом 8:27,20 сек., оказался обновлено три рекорда Калининградской области. В том числе пал один из самых старых рекордов для юношей до 18 лет — 8:32,9 сек., который держался с 1980 года и принадлежал Эдуарду Лебедеву.