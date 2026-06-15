Выставка в Пакгаузах расскажет о первых гастролях Шаляпина в Нижнем Новгороде

При взгляде на архивные фотографии с гастролей у современных театралов возникает непередаваемое чувство — такие великолепные исторически точные костюмы сегодня редко увидишь на сцене. Над спектаклями работали выдающиеся художники своего времени — Поленов, Васнецов, Врубель, Коровин, Левитан. А Шаляпин в образах своих героев просто фантастически прекрасен. Его потрясающее мастерство перевоплощения видно на каждой фотографии — от сурового Сусанина до изящного и насмешливого Мефистофеля. Неудивительно, что гастроли стали одним из главных культурных событий выставки и поразили зрителей новым подходом к театру. Это был театр, полный эмоций и настоящего творчества. За сезон в Нижнем труппа Мамонтова дала более 100 спектаклей.