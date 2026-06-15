Выставка в Пакгаузах расскажет о первых гастролях Шаляпина в Нижнем Новгороде

Выставка «Легендарные гастроли — 1896. Шаляпин и Русская частная опера Мамонтова в Нижнем Новгороде» открылась в концертном Пакгаузе. На ней представлены уникальные фотографии, афиши, эскизы костюмов и декораций и театральные предметы рубежа XIX-XX веков из архивов Русского музея фотографии и Бахрушинского музея. Все они рассказывают о судьбоносных гастролях знаменитого театра, 130 лет назад погрузившего нижегородцев в мир русской оперы и соединившего юного Фёдора Шаляпина с его будущей женой, балериной Иолой Торнаги.
Гастроли частной оперы Саввы Мамонтова проходили во время XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Это была первая негосударственная оперная антреприза с постоянным составом труппы. Именно она открывала только что построенный городской театр спектаклем «Жизнь за царя», партию Ивана Сусанина в котором исполнил молодой приглашённый солист Мариинского театра Фёдор Шаляпин. Здесь же будущий великий бас страстно влюбился в красавицу балерину — Иола Торнаги прибыла в Россию по личному приглашению Саввы Мамонтова, чтобы выступить с его театром в Нижнем Новгороде.
При взгляде на архивные фотографии с гастролей у современных театралов возникает непередаваемое чувство — такие великолепные исторически точные костюмы сегодня редко увидишь на сцене. Над спектаклями работали выдающиеся художники своего времени — Поленов, Васнецов, Врубель, Коровин, Левитан. А Шаляпин в образах своих героев просто фантастически прекрасен. Его потрясающее мастерство перевоплощения видно на каждой фотографии — от сурового Сусанина до изящного и насмешливого Мефистофеля. Неудивительно, что гастроли стали одним из главных культурных событий выставки и поразили зрителей новым подходом к театру. Это был театр, полный эмоций и настоящего творчества. За сезон в Нижнем труппа Мамонтова дала более 100 спектаклей.
«Савва Мамонтов — личность, которая не могла не раскрыться в таком объёме. Это и скульптор, и артист, и певец, один из первых оперных режиссёров и, самое главное, что этот человек, промышленник из купеческой семьи, собрал вокруг себя и воспитал огромное количество актёров, режиссёров, художников», — поделилась куратор выставки, заместитель директора по научной работе Русского музея фотографии Валентина Глинина.
Мамонтов впервые реализовал идею единого художественного ансамбля — синтеза искусств на оперной сцене. Его театр заложил основы современной режиссуры, сценографии и актёрского мастерства в опере. А успех мамонтовской оперы заставил Большой и Мариинский театры пересмотреть свои подходы к постановкам. Обо всём этом и рассказывает выставка.
Посетить её можно до 20 сентября.
6+
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что в Пакгаузах на Стрелке продолжает работу выставка «Великая Всероссийская» (6+).