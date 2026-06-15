НФ запускает опрос о борьбе с телефонным мошенничеством

В рамках опроса участникам предстоит рассказать о своем опыте столкновения с феноменом телефонного мошенничества. Респонденты смогут рассказать, через какие каналы мошенники пытались с ними связаться, о периодичности их появления в инфополе, а также оценить эффективность мер противодействия со стороны государственных структур и финансовых организаций.