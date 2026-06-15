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НФ запускает опрос о борьбе с телефонным мошенничеством

МОСКВА, 15 июн — РАПСИ. Народный фронт запускает опрос об эффективности борьбы с телефонным мошенничеством, сообщили в пресс-службе движения. «Народный фронт» проводит опрос россиян о том, насколько эффективно в стране ведется борьба с телефонными мошенниками. Пройти его можно по ссылке.

Источник: Freepik

В рамках опроса участникам предстоит рассказать о своем опыте столкновения с феноменом телефонного мошенничества. Респонденты смогут рассказать, через какие каналы мошенники пытались с ними связаться, о периодичности их появления в инфополе, а также оценить эффективность мер противодействия со стороны государственных структур и финансовых организаций.

Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде. Итоги исследования передадут в профильные федеральные органы власти.