В Перми скончался известный социальный педагог Михаил Большаков

Коллеги и ученики вспоминают Михаила Сергеевича как человека отзывчивого и неравнодушного. Он всегда находил время для каждого, умел поддержать, подсказать и вдохновить на новые свершения. Его профессионализм и преданность своему делу навсегда останутся с памяти всех, кто его знал.