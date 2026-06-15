Курсы финансовой грамотности обернулись красноярцам в 10 млн рублей ущерба

В Красноярске участник криптомошеннической схемы получил 6 лет колонии. Пострадали пять человек на общую сумму 10 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, в 2022 году группа лиц создала проект, потенциальным клиентам которого предлагали бесплатные курсы финансовой грамотности, обучение торговле криптовалютой и помощь с инвестициями. Выглядело все убедительно: у компании были менеджеры, аналитики, видеозвонки, презентации, торговая платформа и даже офис, который показывали клиентам во время онлайн-встреч.
На деле, как установил суд, настоящих инвестиций не было. Людей сначала привлекали звонками из колл-центра, затем подключали к обучению. Им показывали торговые платформы и тренировочные сделки, после которых на экране появлялась якобы растущая прибыль.
После этого клиентов убеждали покупать криптовалюту на известных биржах и переводить ее на кошельки, которые они считали своими инвестиционными счетами. В действительности эти кошельки контролировали участники мошеннической группы. Когда потерпевшие пытались вывести деньги, им объясняли, что нужно оплатить комиссии, страховки, дополнительные услуги или пройти очередную финансовую процедуру. После каждого платежа появлялось новое условие.
Для убедительности участники схемы использовали вымышленные имена, поддельные паспорта и рассказывали о своей якобы успешной карьере в финансовой сфере. По делу красноярского «менеджера» потерпевшими признали пятерых граждан. Общий ущерб превысил 10 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В отношении других фигурантов уголовные дела продолжают расследовать.