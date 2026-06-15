Курсы финансовой грамотности обернулись красноярцам в 10 млн рублей ущерба

После этого клиентов убеждали покупать криптовалюту на известных биржах и переводить ее на кошельки, которые они считали своими инвестиционными счетами. В действительности эти кошельки контролировали участники мошеннической группы. Когда потерпевшие пытались вывести деньги, им объясняли, что нужно оплатить комиссии, страховки, дополнительные услуги или пройти очередную финансовую процедуру. После каждого платежа появлялось новое условие.