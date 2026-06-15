Пермская химкомпания получила лицензию на оборот наркотических средств

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пермскому краю выдал новую лицензию ООО «Пермская химическая компания». Документом, выданным 8 июня, лицензируется оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также культивирование наркосодержащих растений. Как указано на сайте Росздравнадзора, документ разрешает приобретать, использовать и хранить прекурсоры наркотических средств, подлежащих контролю в РФ. Лицензия действует бессрочно.