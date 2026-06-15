Галина Ужегова стала заместителем руководителя Пермского УФАС

В новой должности Ужегова отвечает за контроль на товарных рынках и экономической концентрации, в том числе за цены на продовольствие и нефтепродукты. Она возглавляет оперативный штаб по контролю цен на нефтепродукты в Прикамье и входит в аналогичный штаб по продовольственным рынкам при краевом Минпромторге.