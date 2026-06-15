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Галина Ужегова стала заместителем руководителя Пермского УФАС

Она работает в антимонопольной службе с 2012 года.

Галина Ужегова с 2 июня вступила в должность заместителя руководителя Пермского УФАС России, сообщили в ведомстве.

Приказ подписал глава ФАС России Максим Шаскольский, назначение одобрил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Ужегова работает в антимонопольной службе с 2012 года. Начинала со специалиста первого разряда в отделе контроля органов власти, затем руководила отделами контроля за рекламой, контроля естественных монополий, а с 2024 года — отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации.

Она имеет звание советника государственной гражданской службы РФ 2 класса, награждена Почётной грамотой ФАС России (2018) и Благодарностью руководителя Пермского УФАС (2024).

В новой должности Ужегова отвечает за контроль на товарных рынках и экономической концентрации, в том числе за цены на продовольствие и нефтепродукты. Она возглавляет оперативный штаб по контролю цен на нефтепродукты в Прикамье и входит в аналогичный штаб по продовольственным рынкам при краевом Минпромторге.