Суд не стал рассматривать банкротный иск ФНС к белгородскому производителю меди

Основанием послужило то, что ФНС не приложила к заявлению ряд документов: решение о направлении в суд банкротного иска, доказательства наличия у должника имущества, за счет которого можно погасить расходы по банкротству, а также подтверждения готовности самой налоговой профинансировать процедуры. Также в приложениях к иску отсутствовали доказательства оснований для банкротства «Терры», учредительные документы должника и выписки из ЕГРЮЛ.