Калининградский школьник побил рекорд области, который держался с 1980 года

Но главное даже не серебро. Александр обновил три рекорда Калининградской области. В том числе один из самых старых — для юношей до 18 лет. Предыдущее достижение — 8:32,9 — принадлежало Эдуарду Лебедеву и держалось с 1980 года. 45 лет. Александр Свиридецкоий в 1994 году установил рекорды для юниоров до 20 и до 23 лет (8:28,3). Их Микрюков тоже перекрыл.