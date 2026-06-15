Калининградский школьник побил рекорд области, который держался с 1980 года

В Челябинске завершилось первенство России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Калининградская область привезла домой два серебра. И три обновлённых рекорда региона. Всё это — в активе одного спортсмена.
Александр Микрюков бежал 3000 метров. С первых метров дистанции он вышел в лидеры и задал бешеный темп. Вёл почти всю гонку. Уступил только на последнем круге — Ярославу Старикову из Свердловской области. Итог: второе место с личным рекордом — 8 минут 27,20 секунды. Победитель показал 8:23,88.
Но главное даже не серебро. Александр обновил три рекорда Калининградской области. В том числе один из самых старых — для юношей до 18 лет. Предыдущее достижение — 8:32,9 — принадлежало Эдуарду Лебедеву и держалось с 1980 года. 45 лет. Александр Свиридецкоий в 1994 году установил рекорды для юниоров до 20 и до 23 лет (8:28,3). Их Микрюков тоже перекрыл.
Тренерский дуэт Елизаветы Ардаковой и Павла Микрюкова (кстати, вероятно, родственника) может быть доволен.
Но на этом сюрпризы не закончились. В последний день соревнований Александр вышел на старт 1500 метров. Снова захватил лидерство после первых трёхсот метров, уверенно вёл забег до последних метров. И снова уступил на финише — на этот раз Никите Сисюку из Удмурдии. Проигрыш — 0,59 секунды. Результат Александра — 55,83 секунды, у победителя — 55,24. Третьим финишировал Вячеслав Чураков из Иркутской области, проиграв лидерам две секунды.
Два серебра, три рекорда области, один из которых продержался почти полвека. Для школьника, который бегает на уровне кандидата в мастера спорта, — отличный результат. И, судя по прогрессу, это далеко не предел.