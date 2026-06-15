С 2027 года пенсии по старости в России хотят назначать автоматически

По словам Чаплина, будущая сумма зависит от того, когда человек решит начать получать пенсию. Если отложить оформление на год, ИПК умножат на 1,07, фиксированную выплату — на 1,056. При отсрочке на пять лет коэффициенты составят 1,45 и 1,36, на десять — 2,32 и 2,11. Депутат привёл пример: при 150 пенсионных баллах в 2026 году человек мог бы получать около 33 тысяч рублей в месяц, а через десять лет — почти 75 тысяч.