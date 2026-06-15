В Емельяновском округе спасатели вытащили из глубокой ямы собаку

Вечером 13 июня в поселке Логовой Емельяновского округа в глубокую яму упала собака. Обеспокоенный хозяин позвонил по телефону 112 и попросил о помощи. Сам он достать питомца не смог. 15 июня в краевом учреждении «Спасатель» поделились подробностями этого случая.
Напомним, что спасение животных не является основной задачей краевых спасателей, но по возможности они приходят на помощь. Им постоянно звонят о попавших в беду кошках, собаках и даже крупном рогатом скоте.
На этот раз спасатели прибыли на место и с использованием специального снаряжения благополучно достали собаку и передали ее в руки хозяина. Животное не пострадало при падении и во время подъема.