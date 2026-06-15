Черняховец не отдавал миллион за несостоявшуюся сделку. Приставы нашли 4 квартиры

Продавец вернул 6 миллионов. А последний миллион — нет. Покупателю пришлось идти в суд. И суд встал на его сторону. Он постановил взыскать с несостоявшегося продавца не только миллион долга, но и проценты за пользование чужими деньгами. Деньги лежали у ответчика два года. Итоговая сумма по решению суда — 2,1 миллиона рублей.