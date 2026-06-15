Черняховец не отдавал миллион за несостоявшуюся сделку. Приставы нашли 4 квартиры

покупке нежилого помещения и перевёл частями 7 миллионов. Но сделка сорвалась. Договор так и не подписали.
Продавец вернул 6 миллионов. А последний миллион — нет. Покупателю пришлось идти в суд. И суд встал на его сторону. Он постановил взыскать с несостоявшегося продавца не только миллион долга, но и проценты за пользование чужими деньгами. Деньги лежали у ответчика два года. Итоговая сумма по решению суда — 2,1 миллиона рублей.
Должник не спешил расставаться с деньгами. Пришлось вмешаться судебным приставам Черняховского района. Они применили стандартный, но эффективный набор мер.
Обратили взыскание на доходы черняховца. Запретили регистрационные действия в отношении его автомобиля Mercedes-Benz E350 2017 года выпуска. А главное — наложили арест на недвижимость. А её оказалось немало. Два земельных участка — 3 и 20 соток. И четыре квартиры площадью от 50 до 120 квадратных метров.
Плюс — ограничение на выезд из Российской Федерации. Оказалось, что перспектива не увидеть заграницы (даже съездить в соседнюю Польшу) действует лучше любых штрафов.
Должник нашёл деньги. Полностью погасил и долг, и проценты, и исполнительский сбор в 250 тысяч рублей. Средства поступили на депозитный счёт отделения. Ограничения с имущества и самого гражданина уже снимут.
Взыскатель — тот самый покупатель — наконец получит свои 2,1 миллиона. А бюджет страны пополнится исполнительским сбором.
История с очевидным моралью: если взял задаток за сделку, которая не состоялась — верни. Иначе суд насчитает проценты, а приставы найдут и квартиры, и машину. Даже если очень не хочется отдавать.