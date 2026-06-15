Врач объяснила, почему на юге может подниматься температура тела

Павлова рекомендовала не принимать жаропонижающие препараты, чтобы не мешать процессу адаптации, а также пить воду комнатной температуры, избегать долгого пребывания на солнце и не настраивать кондиционер ниже 25−26 градусов. Обратиться к врачу необходимо, если температура поднялась выше 37,5 градуса, держится более трех суток или появились симптомы ОРВИ и кишечных расстройств.