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Врач объяснила, почему на юге может подниматься температура тела

Врач Елена Павлова рассказала об особенностях акклиматизации на курортах.

Источник: Комсомольская правда

Небольшое повышение температуры тела у туристов в первые дни отдыха на южных курортах может быть следствием естественной акклиматизации, а не признаком заболевания. Об этом в интервью NEWS.ru сообщила врач общей практики Елена Павлова.

По словам специалиста, температура около 37 градусов в начале отпуска часто является адаптационной реакцией организма на резкую смену климата и интенсивное ультрафиолетовое излучение. В этот период перестраивается центр терморегуляции. Обычно такое состояние проходит самостоятельно за два-три дня.

Павлова рекомендовала не принимать жаропонижающие препараты, чтобы не мешать процессу адаптации, а также пить воду комнатной температуры, избегать долгого пребывания на солнце и не настраивать кондиционер ниже 25−26 градусов. Обратиться к врачу необходимо, если температура поднялась выше 37,5 градуса, держится более трех суток или появились симптомы ОРВИ и кишечных расстройств.