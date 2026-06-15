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Стармер вводит запрет на соцсети детям до 16 лет: что известно

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах запретить детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. О планах политика сообщает Sky News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Это решение дается мне нелегко, и я не буду делать вид, что за это не придется заплатить определенную цену», — заявил глава правительства.

Власти намерены ввести запрет на целый ряд сервисов, а также установить новые правила общения для несовершеннолетних. Детям больше нельзя будет контактировать с незнакомцами на площадках, которые не попадут под полный запрет — например, в игровых приложениях и во время прямых трансляций.

Для подростков младше 18 лет введут отдельное табу на «романтические чат-боты». Кроме того, под ограничения попадут и чат-боты с искусственным интеллектом. При этом самих детей наказывать за попытку обойти запрет не станут — всю ответственность за соблюдение новых норм возложат на платформы.

Кир Стармер выразил уверенность, что британские родители поддержат эту инициативу. По его словам, социальные сети наносят серьезный вред развитию подростков. Он также подчеркнул, что новый закон не направлен против свободы слова, а создан исключительно для защиты детей.

Премьер признал, что принять такой закон и воплотить его в жизнь будет непросто. Однако он пообещал работать над этим вопросом. Стармер рассчитывает, что парламент одобрит документ до конца текущего года, а сам запрет вступит в силу к весне 2027 года.

Ранее с аналогичными инициативами выступили власти Австралии, Норвегии и Испании. Эти страны также рассматривают возможность ограничить доступ к соцсетям для несовершеннолетних младше 16 лет.

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