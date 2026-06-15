Уехал в другой город. Пропавший пёс Финик искал хозяйку в электричках

Пёс породы бигль по кличке Финик устроил переполох на железнодорожной станции в селе Менделеево Пермского края. Пассажиры и встречающие обратили внимание на молодую собаку. Она металась по перрону, заглядывала в вагоны и будто искала хозяина, внимательно всматриваясь в лица людей. В какой-то момент Финик запрыгнул в электричку и уехал в другой город.
Собака на перроне.
Как рассказала корреспонденту сайта perm.aif.ru начальник вокзала Верещагино Любовь Семерикова, собака села в пригородную электричку на станции Менделеево и оказалась в Верещагино. К счастью, на одинокого пса обратила внимание пассажирка. Вместе с кассиром она привела собаку в администрацию вокзала.
«Мы его накормили, напоили, оставили у себя на время. Пёс оказался очень дружелюбным, компанейским, позитивным. Видно было, что голодный. Очень хотелось ему помочь», — рассказала Любовь Семерикова.
Финика разместили в отдельном помещении на вокзале, а девушка, которая его нашла, взялась разыскивать хозяев. По псу было видно, что он домашний, поэтому спасательница начала публиковать объявления в соцсетях.
По словам руководителя вокзала, такие случаи — не редкость. Иногда животные забегают в поезда, на станции собак как правило не бросают. Сотрудники пытаются найти хозяев потеряшек.
«В том году нашли одинокого кота. Кассиры тоже принесли его ко мне и рассказали, что он запрыгнул в электричку на станции Чепца. Мы через соцсети стали искать хозяина, нашли. Оказалось, это кот-путешественник, он систематически ездил до Перми, Балезино, Глазова, а на вечерней электричке возвращался домой. Может быть, и сейчас где-нибудь катается», — улыбается директор вокзала.
Пассажирка Наталья Жарова, которая ехала из Менделеево в Верещагино, и первая обратила внимание на собаку, вспоминает — пройти мимо одинокого пса она не смогла. С руководством станции она договорилась, что Финика приютят на несколько часов. А после она вернётся в Менделеево и отвезёт пса домой, если к тому времени не найдутся хозяева.
«Я поставила себя на место хозяйки: как бы переживала, если бы моя собака исчезла. Ну как оставить в беде потерявшегося пса? Тем более в тот день я всё равно обратно ехала в Менделеево. Я стала писать в группах ВКонтакте объявления о найденном бигле и нашла хозяйку», — рассказала Наталья.
«Мама приехала».
К вечеру женщина забрала бигля с железнодорожной станции и отвезла в Менделеево, где спустя время передала владелице.
«Сразу было видно, что собаку любят и заботятся о ней: он ухоженный золотой пёс с прекрасным поведением. Когда Финик увидел машину хозяйки, сразу побежал к ней. Я ему говорю: “мама твоя приехала”, а он хвостом завилял, запрыгал», — вспоминает Наталья.
Хозяйка Финика признаётся: это уже второй побег. Большую часть года они живут в городе, а на лето приезжают в дом на природе. Охотничий пёс сделал подкоп под забором. Через него и выбрался.
«Мне нужно было уехать в Пермь по делам, и он, видимо, это понял. Финик очень социальный, контактный, ему тяжело оставаться одному. Как он оказался на железнодорожной станции и почему зашёл в вагон — даже не представляю. Мы там гуляли, но он вообще боится поездов. Огромное спасибо Наталье, за то, что нашла Финика и позаботилась о нём», — говорит хозяйка.