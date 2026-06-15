Уехал в другой город. Пропавший пёс Финик искал хозяйку в электричках

«Мне нужно было уехать в Пермь по делам, и он, видимо, это понял. Финик очень социальный, контактный, ему тяжело оставаться одному. Как он оказался на железнодорожной станции и почему зашёл в вагон — даже не представляю. Мы там гуляли, но он вообще боится поездов. Огромное спасибо Наталье, за то, что нашла Финика и позаботилась о нём», — говорит хозяйка.