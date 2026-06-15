В Волгограде КАМАЗ снес иномарку на ул. Еременко: видео

Как сообщают очевидцы, столкновение произошло на пересечении улиц Еременко и Библиотечная. Водитель Skoda в момент поворота со Второй продольной не уступил дорогу водителю КАМАЗа, после чего многотонный грузовик врезался в правый бок иномарки.