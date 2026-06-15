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В Волгограде КАМАЗ снес иномарку на ул. Еременко: видео

Сегодня, 15 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло жесткое ДТП с участием КАМАЗа и.

Сегодня, 15 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло жесткое ДТП с участием КАМАЗа и иномарки. Момент аварии запечатлел видеорегистратор одного из участников движения.

Как сообщают очевидцы, столкновение произошло на пересечении улиц Еременко и Библиотечная. Водитель Skoda в момент поворота со Второй продольной не уступил дорогу водителю КАМАЗа, после чего многотонный грузовик врезался в правый бок иномарки.

По словам волгоградцев, в результате удара пострадало пять человек.

Видео: Волгоград / t.me.