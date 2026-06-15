Минус 4,5 млн и автомобиль. Экс-вице-мэр Нижнего признан виновным во взятке

Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров, признав вину в получении взятки, реального срока не получил: суд ограничился штрафом в 4,5 млн руб. и четырьмя годами запрета работать во власти. Кроме того, по иску прокуратуры у него ранее конфисковали автомобиль за 6,3 млн руб., который чиновник не мог купить на официальные доходы. Тем временем в суд ушло и дело предшественника Егорова — тоже бывшего первого заммэра Ильи Штокмана, и статья там опять же коррупционная. С подробностями — nn.aif.ru.