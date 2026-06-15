О чем нужно помнить тем, кто планирует зарегистрироваться в качестве ИП?

Регистрируясь как ИП по предложению незнакомца, можно стать соучастником мошенников.
УФНС по Волгоградской области предупреждает: регистрация бизнеса — ответственный шаг, ИП обязан платить фиксированные взносы 57 390 рублей в год даже при отсутствии доходов, а согласие стать «формальным директором» грозит уголовной ответственностью.
Налоговики обращают внимание: решение о регистрации собственного бизнеса должно быть осознанным. Прежде чем подавать документы, стоит овладеть достаточным уровнем знаний для ведения деятельности, изучить правовые нюансы и понимать всю полноту ответственности, которая появляется с новым статусом.
Регистрируя предпринимательскую деятельность, человек становится полноценным участником экономических отношений. Он принимает на себя юридические и финансовые обязательства, отвечает за финансово-хозяйственную деятельность и её результаты, а также за своевременную сдачу налоговой отчётности и уплату налогов в бюджет.
Особый момент — страховые взносы. При регистрации в качестве ИП или директора организации возникает ежегодная обязанность платить их за себя. Размер фиксированных взносов для ИП в 2026 году составляет 57 390 рублей. Минимальная сумма взносов с зарплаты директора — 8 127,90 рублей в месяц.
И это не зависит от того, ведёт предприниматель деятельность или нет, получает доходы или работает в убыток. Платить придётся в любом случае — вне зависимости от возраста и социального положения.
Есть и другая опасность: если регистрироваться в качестве ИП или директора по предложению малознакомого человека, можно стать соучастником мошенников. «Формальные» предприниматели и директора часто оказываются втянутыми в финансовые схемы — создание фиктивного бизнеса, обналичивание денег через подставные счета и другие противоправные действия.
За такие действия грозит не только налоговая или административная, но и уголовная ответственность. Поэтому предпринимателям следует проявлять должную осмотрительность и тщательно проверять надёжность своих контрагентов.
Волгоградцам советуют учитывать всю эту информацию, прежде чем принимать решение о создании собственного бизнеса и направлять документы на регистрацию.