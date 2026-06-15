О чем нужно помнить тем, кто планирует зарегистрироваться в качестве ИП?

Есть и другая опасность: если регистрироваться в качестве ИП или директора по предложению малознакомого человека, можно стать соучастником мошенников. «Формальные» предприниматели и директора часто оказываются втянутыми в финансовые схемы — создание фиктивного бизнеса, обналичивание денег через подставные счета и другие противоправные действия.