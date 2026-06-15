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В минэнерго высказались по поводу дефицита бензина в Нижегородской области

Ранее нижегородцы пожаловались на отсутствие топлива и ограничения при заправке автомобилей.

Источник: Нижегородская правда

В министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области высказались по поводу ситуации с автомобильным топливом в регионе. Ранее нижегородцы пожаловались на отсутствие бензина и ограничения при заправке автомобилей.

В минэнергетики заявили, что перебоев с поставками бензина на сетевые АЗС крупных компаний сейчас нет. Временное отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправках может быть связано с особенностями логистических цепочек внутри конкретных организаций.

В ведомстве добавили, что держат ситуацию на контроле.

Нехватка бензина, которая началась в Крыму, распространилась и на другие регионы страны. Ограничения на продажу топлива в одни руки уже ввели в Новой Москве, Санкт‑Петербурге, Рязани, а также в Курской и Белгородской областях. Одновременно с этим резко выросли биржевые цены на бензин. Нижегородские водители переживают, что скоро могут возникнуть проблемы с заправкой автомобилей. Вместе с экспертами пытались разобраться, что происходит с ценами и грозит ли нашему региону топливный кризис.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стало известно, сколько литров бензина смогут купить нижегородцы на зарплату.

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