В минэнерго высказались по поводу дефицита бензина в Нижегородской области

Нехватка бензина, которая началась в Крыму, распространилась и на другие регионы страны. Ограничения на продажу топлива в одни руки уже ввели в Новой Москве, Санкт‑Петербурге, Рязани, а также в Курской и Белгородской областях. Одновременно с этим резко выросли биржевые цены на бензин. Нижегородские водители переживают, что скоро могут возникнуть проблемы с заправкой автомобилей. Вместе с экспертами пытались разобраться, что происходит с ценами и грозит ли нашему региону топливный кризис.