Экс-вице-мэр Нижнего признан виновным во взятке

Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров, признав вину в получении взятки, реального срока не получил: суд ограничился штрафом в 4,5 млн руб. и четырьмя годами запрета работать во власти. Кроме того, по иску прокуратуры у него ранее конфисковали автомобиль за 6,3 млн руб., который чиновник не мог купить на официальные доходы. Тем временем в суд ушло и дело предшественника Егорова — тоже бывшего первого заммэра Ильи Штокмана, и статья там опять же коррупционная. С подробностями — nn.aif.ru.
Карьера привела в суд.
Сергей Егоров трудился в муниципальной власти 18 лет — прошёл путь от главного специалиста в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) до первого заместителя председателя КУГИ. С этой должности Сергея Андреевича в 2022 году повысили до и. о. первого заместителя мэра города-миллионника. И. о. — потому что занимавший этот пост Илья Штокман отправился на СВО с сохранением за ним рабочего места.
С 27 августа 2025 года эта временная приставка к должности Егорова исчезла, потому что Штокман написал заявление об отставке. Но с тех пор не прошло и четырёх месяцев, как Егорова задержали силовики. Случилось это в декабре 2025 года. Вскоре, избирая чиновнику меру пресечения, суд отправил его не в СИЗО, а под домашний арест. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 290 УК РФ.
По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2025 года второе лицо Нижнего Новгорода принимало незаконные вознаграждения от представителей коммерческих структур в обмен на содействие при размещении автомобильных парковок на муниципальных землях. Доказанная сумма для взятки, прямо скажем, невелика — 120 тыс. руб., передавали её чиновнику руководители муниципальных структур — предприятия «Муниципальная недвижимость» и дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества.
Суд установил, что схему получения незаконных доходов от городской земли Егоров разработал в 2024 году, речь шла об участках на улице Космической (у дома № 38), улице имени 40 лет Победы (у дома № 10), а также улице Адмирала Макарова (у дома № 18). Отбыв пять месяцев домашнего ареста, в зале суда Сергей Егоров вину признал полностью, хотя от показаний воздержался.
Сняли домашний арест.
Пока шло расследование и до суда о взятке было ещё далеко, прокуратура вышла в суд с другим иском — у бывшего вице‑мэра забрали и обратили в доход государства автомобиль Exeed Exlantix Et за 6,3 млн руб. Он не смог документально обосновать происхождение существенной доли средств на покупку иномарки — доходы от муниципальной службы таких приобретений не позволяли.
Основной процесс над Сергеем Егоровым прошёл в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода, и приговор был обвинительным. Признав бывшего муниципального чиновника виновным в получении взятки, суд не стал приговаривать его к сроку лишения свободы — ограничился штрафом в 4,5 млн руб. и запретом на муниципальную службу на четыре года.
Журналисты, освещавшие суд, заметили: как правило, экс-чиновники, предвидя конкретный срок по коррупционным статьям, приходят на последнее заседание по делу с большим количеством вещей — собираются в места лишения свободы. Но Сергей Егоров пришёл на приговор с компактной сумкой. И не ошибся: после того как прозвучал вердикт, с бывшего вице-мэра сняли домашний арест.
Предшественника тоже судят.
Примечательно, что на три месяца раньше, чем Сергея Егорова, задержали его предшественника Илью Штокмана. В сентябре 2025 года ещё одного бывшего первого заместителя нижегородского мэра взяли под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Речь о 55 млн руб. от застройщика в обмен на покровительство и лояльность при приёмке работ — подрядчик возводил жильё для расселения горожан из аварийного фонда.
По версии следствия, посредником при передаче незаконного вознаграждения выступил брат Ильи Штокмана Михаил, поскольку средства перечислили на счёт одной из его компаний. Михаила Штокмана арестовали на исходе 2025 года.
Илья Штокман был вторым лицом Нижнего Новгорода с декабря 2020 года по август 2025-го, в конце 2022-го принял решение уйти на СВО и демобилизовался незадолго до ареста.
Следствие по делу Штокманов вели столичные силовики. Стало известно, что расследование завершено. Дело передано в Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу. Братьев должны этапировать в столицу ПФО.