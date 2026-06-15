«Полотенце негде расстелить»: красноярцы сравнили переполненный пляж на острове Татышев с Сочи

«Полотенце негде расстелить. Как будто в Сочи оказалась», — поделилась одна из отдыхающих с корреспондентом sibnovosti.ru. Другая компания рассказала, что пришла на пляж около десяти утра, надеясь быть среди первых, но свободных мест уже почти не было.