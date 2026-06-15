«Полотенце негде расстелить»: красноярцы сравнили переполненный пляж на острове Татышев с Сочи

В минувшие длинные выходные красноярцы массово отправились на остров Татышев — единственную локацию в городе, где официально разрешено купаться. Однако люди столкнулись с тем, что места на всех не хватает.
«Полотенце негде расстелить. Как будто в Сочи оказалась», — поделилась одна из отдыхающих с корреспондентом sibnovosti.ru. Другая компания рассказала, что пришла на пляж около десяти утра, надеясь быть среди первых, но свободных мест уже почти не было.
Особенно многолюдно оказалось у Октябрьского моста — там была занята почти вся береговая линия.
Официально на Татышеве можно купаться в трех местах: в заливе «Стрелка» у БКЗ, в озере «Зеркальное» и в водоеме у Октябрьского моста.
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