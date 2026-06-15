Нутрициолог предупредила об опасности алкоголя на пляже в жару

Употребление спиртных напитков на пляже при высокой температуре воздуха создает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом в интервью NEWS.ru сообщила нутрициолог и эксперт по активному долголетию Елена Желянина.
По словам специалиста, сочетание жары и алкоголя вызывает расширение сосудов, из-за чего сердце вынуждено работать в ускоренном режиме для поддержания кровообращения. Это часто приводит к учащенному сердцебиению, слабости и ощущению нехватки воздуха даже после небольшой порции спиртного. Кроме того, алкоголь повышает проницаемость капилляров, что вместе с мочегонным эффектом напитков провоцирует сильные отеки.
Особую опасность алкоголь представляет для людей с гипертонией, аритмией, а также заболеваниями печени и почек. Нутрициолог отметила, что коктейли, содержащие большое количество сахара, только усугубляют процесс задержки жидкости в организме. Эксперт рекомендует воздерживаться от алкоголя в жаркое время суток, а если это невозможно — не пить на голодный желудок и обязательно употреблять достаточное количество чистой воды.