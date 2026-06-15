Нутрициолог предупредила об опасности алкоголя на пляже в жару

Особую опасность алкоголь представляет для людей с гипертонией, аритмией, а также заболеваниями печени и почек. Нутрициолог отметила, что коктейли, содержащие большое количество сахара, только усугубляют процесс задержки жидкости в организме. Эксперт рекомендует воздерживаться от алкоголя в жаркое время суток, а если это невозможно — не пить на голодный желудок и обязательно употреблять достаточное количество чистой воды.