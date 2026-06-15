В Пермском УФАС назначили нового заместителя руководителя

Галина Ужегова работает в Пермском УФАС с 2012 года. Она имеет классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. За время службы была отмечена ведомственными наградами: в 2018 году получила Почетную грамоту ФАС России, а в 2024 году ей была объявлена Благодарность руководителя Пермского УФАС.