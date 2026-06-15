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В Пермском УФАС назначили нового заместителя руководителя

Галина Ужегова работает в Пермском УФАС с 2012 года.

Источник: Комсомольская правда

С 2 июня 2026 года пост заместителя руководителя Пермского управления Федеральной антимонопольной службы заняла Галина Ужегова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Галина Ужегова работает в Пермском УФАС с 2012 года. Она имеет классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. За время службы была отмечена ведомственными наградами: в 2018 году получила Почетную грамоту ФАС России, а в 2024 году ей была объявлена Благодарность руководителя Пермского УФАС.

На новой должности Ужегова будет отвечать за контроль ситуации на товарных рынках и вопросы экономической концентрации. В сферу ее полномочий также войдет мониторинг ценообразования на социально значимые товары, включая продукты питания и нефтепродукты.