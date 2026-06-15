Центральная больница Нижнекамска в Татарстане закупила новое оборудование

Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница (НЦРМБ) в Республике Татарстан получила новое оборудование для реабилитации и урологической помощи. Технику приобрели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в исполкоме Нижнекамского района.
В переданный комплект вошли аппараты механотерапии для разработки суставов, верхних и нижних конечностей и стол для кинезотерапии (метод лечения и профилактики заболеваний с помощью движения). Такое оборудование позволяет вернуть подвижность суставов и мышц без излишней нагрузки, ускоряет восстановление и сокращает сроки реабилитации. Отделению урологии передан эндоскопический цистоскоп для более точной диагностики и малоинвазивных вмешательств.
«Часть аппаратов для разработки суставов у нас уже была, но со временем она вышла из строя. Благодаря этой поставке линейка стала полной. Наши возможности в восстановительной терапии заметно расширились, теперь мы можем помочь большему числу пациентов», — рассказала завотделением медицинской реабилитации Ляйсан Арляпова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.