Десятки тысяч горожан посетили площадки празднования 398-летия Красноярска

Красноярск отпраздновал годовщину — 398-летие со дня основания города. 13 и 14 июня на Центральной набережной Енисея работали локации для детей, местные коллективы и гости давали концерты, проходили многочисленные мастер-классы, шоу и состязания. На площадках праздника побывали 34 тысячи человек.
13 июня впервые в истории Красноярска прошли соревнования на Кубок мэра по конструированию. Около 400 ребят соревновались в сборке конструктора на скорость. Победил одиннадцатилетний ученик лицея № 7 Семен Шпаков, выполнивший задание за девять минут, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Набережную заполнили более 50 интерактивных площадок, фотозоны, места для выступлений гимнастов, самбистов и представителей других видов спорта.
Ветераны боевых действий разных поколений выступали со стихами, историями и песнями собственного сочинения на площадке общественного проекта «Творческий фронт. Позывной — Красноярск».
К вечеру субботы на сцену вышли коллективы ДК имени 1 Мая. Выступил с классическими произведениями Красноярский камерный оркестр. Фолк-проект «Оберег» погрузил слушателей в народные традиции. Представили свои программы Красноярский музыкальный театр, ансамбль казачьей песни «Братина», кавер-группа «Бис-Квит» из Санкт-Петербурга.
Фото: Пресс-служба администрации Красноярска.
Праздник продолжился 14 июня. Коллективы и солисты ДК «Свердловский» продемонстрировали программу, подчеркивающую многонациональность России.
Весь день семьи с детьми играли в напольные игры или мастерили поделки, участвовали в конкурсах, эстафетах, а кто-то выбрал мастер-класс «Блекаут поэзия», участники которого собирали свои стихотворения из уже существующих текстов.
Фото: Пресс-служба администрации Красноярска.
В районе Речного вокзала появилась спортивная арена, самую крупную площадку которой организовал центр экстремальных видов спорта «Спортэкс».
Фото: Пресс-служба администрации Красноярска.
Вечером на главной сцене праздника артисты Красноярского музыкального театра предложили гостям «Мелодии любимого кино». Завершило программу 398-летия города выступление группы «Яхонт», исполнившей песню «Мой Красноярск», которую подхватили и взрослые, и дети.