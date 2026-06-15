Эксперт Егоров рассказал, как повлияет понижение класса бензина на автомобили

«Мы иногда и так не совсем понимаем, что заливаем в бак. И если мы ещё что-то добавляем, что химически должно изменить состав топлива, это большой риск. Так как это не всем известная присадка для дизеля, от которой он меньше промерзает на морозе, тут куда более серьёзная вещь. Мне кажется, что это всё приведёт ещё к большим последствиям с точки зрения двигателя и его поломок. Поэтому мой совет: ничем подобным не заниматься», — сказал Егоров.