Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области выписали штраф из-за нарушений при энергоснабжении станицы

В станице Дубовского района заменили трансформатор после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Дубовском районе Ростовской области выписали штраф из-за нарушений энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, проверку провели в станице Подгоренской. Оказалось, электросетевые объекты в населенном пункте содержались ненадлежащим образом, и это не только влияло на подачу электричества, но и создавало угрозу безопасности.

Руководителю сетевой организации внесли представление. После этого виновного привлекли к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации электроустановок (ст. 9.11 КоАП РФ). К этому моменту организация заменила трансформаторную установку и провела обрезку деревьев рядом с опорами ЛЭП.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.