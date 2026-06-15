Житель Черняховска задолжал знакомому 1 млн рублей, выплатить в итоге пришлось вдвое больше

Двое мужчина договорились о купле-продаже нежилого помещения. Покупатель перевел 7 млн рублей, но договор так и не заключили. Продавец вернул 6 млн рублей, оставшееся как раз и пришлось требовать в суде, который постановил взыскать с продавца не только сумму долга, но и проценты за пользование чужими деньгами в течение двух лет — всего 2,1 млн рублей.