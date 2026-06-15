В Кызыле спасателям пришлось деблокровать пешехода из-под сбившей его машины

14 июня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Туве очевидцы сообщили о наезде на пешехода в Кызыле. Вызов был необычен тем, что спасателей просили освободить зажатого машиной человека. Сделать это без специального оборудования не представлялось возможным.
15 июня в МЧС по республике рассказали, что прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокировку мужчины, который оказался в ловушке под автомобилем.
Извлеченного пострадавшего передали бригаде скорой помощи, однако врачи помочь ему уже не смогли. Им ничего не оставалось, как констатировали смерть от тяжелых травм.
Смертельной аварией заинтересовались следователи.