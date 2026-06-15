Москвичей предупредили о непогоде в понедельник

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град, при грозе усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».