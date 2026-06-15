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Москвичей предупредили о непогоде в понедельник

Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются сильные дожди, гроза и град.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Жителям Москвы следует быть осторожными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что кратковременные ливни интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади, порывистый ветер и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град, при грозе усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».