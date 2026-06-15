Соцфонд выплачивает региональную доплату к пенсии в 28 регионах

Уточняется, что с этого года фонд принял на себя полномочия по выплате гражданам региональной социальной доплаты к пенсии наряду с уже действующей федеральной доплатой. Обе меры направлены на поддержку пенсионеров и обеспечение уровня их доходов не ниже установленного прожиточного минимума.