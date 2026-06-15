Соцфонд выплачивает региональную доплату к пенсии в 28 регионах

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Соцфонд выплачивает региональную доплату к пенсии в 28 субъектах России, сообщил фонд на платформе «Макс».
«Сегодня Соцфонд обеспечивает региональную доплату в 28 субъектах страны. Она стала 71-й мерой, переданной в функции СФР за последние несколько лет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с этого года фонд принял на себя полномочия по выплате гражданам региональной социальной доплаты к пенсии наряду с уже действующей федеральной доплатой. Обе меры направлены на поддержку пенсионеров и обеспечение уровня их доходов не ниже установленного прожиточного минимума.
Региональная социальная доплата к пенсии предназначена только для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход не дотягивает до прожиточного минимума. Мера поддержки носит беззаявительный характер.