Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд выплачивает региональную доплату к пенсии в 28 регионах

Соцфонд обеспечивает региональную доплату к пенсии в 28 регионах России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Соцфонд выплачивает региональную доплату к пенсии в 28 субъектах России, сообщил фонд на платформе «Макс».

«Сегодня Соцфонд обеспечивает региональную доплату в 28 субъектах страны. Она стала 71-й мерой, переданной в функции СФР за последние несколько лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с этого года фонд принял на себя полномочия по выплате гражданам региональной социальной доплаты к пенсии наряду с уже действующей федеральной доплатой. Обе меры направлены на поддержку пенсионеров и обеспечение уровня их доходов не ниже установленного прожиточного минимума.

Региональная социальная доплата к пенсии предназначена только для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход не дотягивает до прожиточного минимума. Мера поддержки носит беззаявительный характер.