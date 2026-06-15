Суд продлил арест гендиректору «Нижавтодорстроя» Петросяну до 13 августа

Усика Петросяна взяли под стражу 19 февраля. По версии следствия, в 2024 году он передал через посредника 7,8 миллиона рублей в качестве взятки: деньги пошли на оплату ремонтных работ в квартире Андрея Левдикова, который на тот момент занимал пост директора МКУ «ГУММиД». В обмен Левдиков должен был обеспечить беспрепятственный приём работ, которые выполняла компания Петросяна.