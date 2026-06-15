Суд продлил арест гендиректору «Нижавтодорстроя» Петросяну до 13 августа

Нижегородский областной суд подтвердил продление срока содержания под стражей Усику Петросяну — генеральному директору ООО «Нижавтодорстрой». Об этом рассказали в пресс‑службе Нижегородского областного суда.
Усика Петросяна взяли под стражу 19 февраля. По версии следствия, в 2024 году он передал через посредника 7,8 миллиона рублей в качестве взятки: деньги пошли на оплату ремонтных работ в квартире Андрея Левдикова, который на тот момент занимал пост директора МКУ «ГУММиД». В обмен Левдиков должен был обеспечить беспрепятственный приём работ, которые выполняла компания Петросяна.
Стоит напомнить, что против ООО «Нижавтодорстрой» ранее возбудили ещё одно уголовное дело: организация накопила задолженность по заработной плате перед сотрудниками — сумма долга приблизилась к 100 миллионам рублей.
С момента ареста в феврале мера пресечения для Петросяна продлевалась несколько раз. На заседании 10 июня Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство руководителя следственного отдела по Нижегородскому району СУ СК РФ по Нижегородской области и продлил срок содержания под стражей до 13 августа текущего года включительно.
Ранее приговор вынесли нижегородцу, ударившему черенком от лопаты соседа по даче.