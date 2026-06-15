Родные актёра Чекана раскрыли неизвестные факты о нём

Полина Чекан, внучка знаменитого актёра, тоже пробовала свои силы на сцене, решив пойти по стопам деда. Но жизнь распорядилась иначе: вот уже почти десять лет она живёт в Мадриде, трудясь переводчиком. Как призналась Полина в беседе с нами, дедушка для неё был и остаётся главной семейной легендой.