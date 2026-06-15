Еще одна заповедная территория появилась в Бокситогорском районе Ленобласти

Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) — государственный природный заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» — создана в Бокситогорском районе Ленинградской области, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие». Соответствующий документ подписан губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, сообщили в комитете по природным ресурсам региона.
Заповедная территория занимает почти 7 тыс. га, ближайший к ней населенный пункт — деревня Саньков Бор. В границы заказника включены долины реки Колпь и ручья Межник, примыкающие к ним водоразделы и болота с многочисленными лесными островами. Там растут ели возрастом до 230 лет и сосны до 340 лет. Возраст отдельных деревьев достигает 420 лет.
Кроме того, в заказнике выявлены единственные не только для Ленинградской области, но и для всей территории России несколько редчайших видов грибов. Занесены в Красную книгу Российской Федерации и Ленинградской области и некоторые птицы, которые здесь встречаются. Например, беркут, большой кроншнеп, бородатая неясыть, также охраняется живущая там обыкновенная летяга.
Это третья территория Бокситогорского района, получившая заповедный статус — после части природного парка «Вепсский лес» и памятника природы «Река Рагуша». Всего же в Ленинградской области теперь зарегистрированы 53 региональные особо охраняемые природные территории.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.