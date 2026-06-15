Еще одна заповедная территория появилась в Бокситогорском районе Ленобласти

Кроме того, в заказнике выявлены единственные не только для Ленинградской области, но и для всей территории России несколько редчайших видов грибов. Занесены в Красную книгу Российской Федерации и Ленинградской области и некоторые птицы, которые здесь встречаются. Например, беркут, большой кроншнеп, бородатая неясыть, также охраняется живущая там обыкновенная летяга.