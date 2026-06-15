На руках у Будённого. Родные актёра Чекана раскрыли неизвестные факты о нём

Для миллионов зрителей Станислав Чекан навсегда остался узнаваемым лицом советского кино, сыгравшим яркую роль в «Бриллиантовой руке» и десятках других картин. Сегодня память о легендарном актёре бережно хранят его родные.
Племянница, живущая в Ростове-на-Дону, на родине артиста, помнит его простым и добрым человеком, называя просто — дядя Стас. А внучка носит эту знаменитую фамилию на другом конце Европы, в Мадриде. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Дядя Стас.
Ольга Синицына, дочь младшего брата Станислава Чекана Владимира, хорошо помнит своего дядю.
«Мы часто виделись. Дядя Стас регулярно заезжал в родной Ростов-на-Дону по дороге на гастроли. Останавливался у нас на день-два. Очень добрый, ласковый человек был. Красиво читал стихи, пел. Я, конечно, им очень гордилась», — вспоминает в разговоре с нашей редакцией Ольга Владимировна.
Правда, в донской столице знаменитый актёр не находил покоя — слава следовала за ним по пятам.
«Его все узнавали. Когда мы шли с ним на рынок или в магазин в Александровке, где мы жили, люди подходили, автографы просили. В подъезде все соседи его знали», — смеётся племянница.
Несмотря на разницу в возрасте в десять лет (Станислав родился в 1921-м, Владимир — в 1931-м), братья сохраняли тёплые отношения до конца жизни.
Отец Ольги Владимировны гордился фильмами брата, особенно любил «Бриллиантовую руку». Сам он более 20 лет проработал в Ростове на вертолётном заводе заточником-фрезеровщиком. Там же трудилась и его дочь, а теперь настал черёд внучки.
Беседуя с корреспондентом rostov.aif.ru, Ольга Владимировна рассказала малоизвестные подробности о молодых годах своего отца и дяди.
Когда Станислав Чекан родился в 1922 году, его на руках держал сам командующий Первой конной армией Семён Будённый. Дело в том, что отец Станислава Юльян Егорович служил у военноначальника поваром.
«У деда даже сохранилась личная грамота, подписанная Будённым. Мы с мужем и дочкой отвезли её копию на родину полководца в музей», — рассказала Ольга Владимировна.
Юльян Егорович со своей женой Матильдой Ивановной и двумя сыновьями жили на улице Баумана в Ростове-на-Дону. В 1937 году его и супругу арестовали по доносу, как врагов народа, а детей отправили в трудовую колонию.
Спасти семью помог Будённый. Благодаря его вмешательству семью Чекан освободили, и дети вновь воссоединились с родителями.
Во время Великой Отечественной войны жизнь снова свела артиста с известным военоначальником. Он воевал на Южном фронте под командованием Будённого.
Кстати, в ходе разговора наша собеседница раскрыла и историческую неточность.
«Во многих источниках отчество актёра пишут Юлианович, а это ошибка, потому что его отца звали Юльян. Это польское имя», — рассказала племянница актёра.
Под солнцем Мадрида.
Полина Чекан, внучка знаменитого актёра, тоже пробовала свои силы на сцене, решив пойти по стопам деда. Но жизнь распорядилась иначе: вот уже почти десять лет она живёт в Мадриде, трудясь переводчиком. Как призналась Полина в беседе с нами, дедушка для неё был и остаётся главной семейной легендой.
«Конечно, мне очень приятно, что я его наследница, его продолжение, что я тоже стала актрисой. Я радуюсь всегда, когда люди его помнят и мне говорят: “А, да, конечно, я знаю твоего дедушку, он в “Бриллиантовой руке” играл”», — рассказала rostov.aif.ru Полина.
Она с гордостью несёт имя деда, как бесценное семейное наследие.
«В Испании женщины не берут фамилию мужа, а дети получают двойные — от обоих родителей. Это хорошо, потому что я всегда думала: если выйду замуж за русского и поменяю фамилию, то она пропадёт в семейной линии», — рассказала Полина.
Теперь будущие дети этой пары унаследуют гордое двойное родовое имя — Де Мигель Чекан.
Наследие деда Полина старается бережно вписывать в испанский быт.
«Я показывала мужу “Бриллиантовую руку”. Он смотрел фильм с субтитрами, хотя ими сложно передать весь советский юмор. Но ему понравилось», — отмечает она.
Её собственный любимый фильм с участием Станислава Юльяновича — «Борец и клоун».
«Мне кажется, это был важный фильм для дедушки, с него началось его актёрское становление», — рассказала Полина.
Отдельным вниманием внучка удостоила и вокальные данные Станислава Чекана. Вспоминая эпизоды, где он поёт, Полина подчёркивает, что дед органично смотрелся в такие моменты, а голос его звучал удивительно красиво.
Сама девушка окончила Щукинское училище. Несколько лет работала в театре Ленкома.
«Сложно сказать, что конкретно воздействует на наши решения. Конечно, если живёшь в актёрской семье, это не может не определить последующий выбор. Возможно, на меня повлияли родители: и мама у меня актриса, и папа был актёром. Хотя я всю жизнь видела другую сторону этой профессии. В отличие от моего дедушки, ни папа, ни мама такого успеха или медийности не добились, хотя папа достаточно известен в узких кругах дубляжа и озвучивания», — рассказала наша собеседница.
Она всегда понимала, что это очень тяжёлая профессия, требующая немалой внутренней силы. Сейчас творчество остаётся в жизни Полины через любовь к импровизации, которой она занимается вместе с мужем Даниэлем.
Великое наследие сохраняется не в архивах, а в живой любви родных, которые с гордостью несут имя своего героя сквозь время и расстояния.