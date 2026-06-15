«Кислородный насос»: ученые выяснили, что освежает Балтику между североморскими затоками

«Штормовые условия мешают проведению морских исследований, поскольку техника безопасности не позволяет работать на палубе при сильном ветре и волне. Но в мае 2026 года в 65-м рейсе научного судна “Академик Борис Петров” ученым удалось провести измерения непосредственно до и после достаточно сильного шторма. Это позволило получить очень важный результат — количественно оценить изменение кислородного режима в глубинном слое после шторма. Было выявлено, что после двухсуточного шторма на глубине более 80 метров в глубинном слое концентрация кислорода увеличилась с 0,4 до 2,0 мл/л, что сделало его пригодным для обитания живых организмов. Предварительно это повышение объясняется штормовым даунвелингом — опусканием вышележащих вод на глубину, выполнившим роль “кислородного насоса” для глубинных вод. Однако “освежающий” эффект был недолгим — уже через неделю содержание кислорода в придонных водах вновь снизилось до 0,5 мл/л. О чем это говорит ученым? Несмотря на почти десятилетнее отсутствие крупных затоков североморских вод в глубинный слой Гданьской впадины периодически поступает растворенный кислород, способствуя не только жизни живых существ, но и разложению органического вещества — процессу, крайне важному для баланса веществ в морской экосистеме», — добавили исследователи.