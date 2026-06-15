«Кислородный насос»: ученые выяснили, что освежает Балтику между североморскими затоками

Специалисты Атлантического отделения ИО РАН сообщили, что в мае 2026 года в ходе 65-го рейса научного судна «Академик Борис Петров» ученым удалось провести измерения температуры и солености Балтийского моря непосредственно до и после достаточно сильного шторма. Получение новых данных о вертикальном распределении температуры воды и параметрах течений в российском секторе Юго-Восточной Балтики (на склоне Гданьской впадины), как уточнили «Новому Калининграду» в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН, стало возможно благодаря автономной донной станции, установленной ещё в начале декабря в предыдущем рейсе. Станция эта оснащена «гирляндой» из 20 термодатчиков (термокосой), установленных на различных горизонтах, закреплённой на буйрепе, а также инклинометрами для измерения течений.
По словам заведующей лабораторией геоэкологии Марины Ульяновой и младшего научного сотрудника и начальника отряда гидрофизики Алексея Кондрашова, о двухслойной структуре Балтики (верхний слой распреснён, придонный — более солёный) было известно довольно много, однако ученым удалось исследовать процессы, мало изученные ранее.
«Из-за скачка плотности (который совпадает со скачком солености — галоклином) нижние слои моря плохо вентилируются за счет вертикальной конвекции или ветро-волнового перемешивания, что приводит к дефициту кислорода глубже 50−60 метров, — пояснили ученые. — Это одна из ключевых экологических проблем Балтики: в бескислородных условиях возможна жизнь только анаэробных бактерий, а, например, ареал нереста донных рыб, значительно сокращается из-за зон гипоксии и сероводородного “заражения”. “Освежить” и насытить кислородом глубинный слой могут несколько процессов. Основной из них — заток североморских вод — достаточно хорошо изучен для Балтики в целом. Однако эта циркуляция имеет региональные особенности в каждом районе Балтики, для понимания которых и потребовалась установка автономных донных станций».
Океанологи давно используют термокосы для получения непрерывных записей изменения температуры воды. Однако известные модели сложны в производстве и часто подводят при эксплуатации из-за большого количества мест герметизации соединений кабеля с датчиками. Попадание воды хотя бы в один датчик выводит всю гирлянду из строя. Разработка ИО РАН решила эту проблему. По словам учёных, новые приборы отличаются повышенной надёжностью и лучшими характеристиками. В частности, новые приборы существенно повышают качество измерений и уверенность в их интерпретации.
«На глубинах, с которых начинается дефицит кислорода, возникает и главный термоклин — слой скачка температуры, — пояснили ученые. — Автономная станция позволяет непрерывно отслеживать вертикальные миграции термоклина (а значит, и галоклина) различной природы и оценивать дополнительные возможности вентиляции значительной части дна».
И главное — исследователям удалось лучше изучить эффект штормового перемешивания, за счет которого придонный слой Балтики получает притоки свежей, обогащенной кислородом воды.
«Штормовые условия мешают проведению морских исследований, поскольку техника безопасности не позволяет работать на палубе при сильном ветре и волне. Но в мае 2026 года в 65-м рейсе научного судна “Академик Борис Петров” ученым удалось провести измерения непосредственно до и после достаточно сильного шторма. Это позволило получить очень важный результат — количественно оценить изменение кислородного режима в глубинном слое после шторма. Было выявлено, что после двухсуточного шторма на глубине более 80 метров в глубинном слое концентрация кислорода увеличилась с 0,4 до 2,0 мл/л, что сделало его пригодным для обитания живых организмов. Предварительно это повышение объясняется штормовым даунвелингом — опусканием вышележащих вод на глубину, выполнившим роль “кислородного насоса” для глубинных вод. Однако “освежающий” эффект был недолгим — уже через неделю содержание кислорода в придонных водах вновь снизилось до 0,5 мл/л. О чем это говорит ученым? Несмотря на почти десятилетнее отсутствие крупных затоков североморских вод в глубинный слой Гданьской впадины периодически поступает растворенный кислород, способствуя не только жизни живых существ, но и разложению органического вещества — процессу, крайне важному для баланса веществ в морской экосистеме», — добавили исследователи.
В Институте океанологии отмечают, что несмотря на то, что экспедиция закончилась более месяца назад, исследования продолжаются. На дне непрерывно работают уже две автономные измерительные станции. В перспективе учёные АО ИО РАН планируют увеличить их число и разместить в нескольких ключевых точках по всей акватории российского сектора Балтийского моря.