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В Красноярском крае сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность

Сжигать траву, мусор и тополиный пух запрещено.

С 16 по 19 июня в центральных округах Красноярского края местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

16 июня на юге Таймыра ожидается сильный ветер с порывами до 15−18 м/с. В центральных и южных округах прогнозируются сильные дожди, грозы. В центральных и южных территориях, а также в Эвенкийском и Туруханском округах местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

Сжигать траву, мусор и тополиный пух запрещено даже на собственном дачном участке. Жарить шашлыки и разводить костры в лесу тоже нельзя.

Ранее мы сообщали, что 3 дачи, 36 участков и 3 дороги подтоплены в Красноярском крае.

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