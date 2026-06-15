Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре проведут фестиваль активного отдыха «Отпуск Фест 2026»

Посетителей ждут тематические локации для всех возрастов и увлекательные интерактивы.

Источник: Национальные проекты России

Самое масштабное и яркое событие этого лета — «Отпуск Фест 2026» — состоится 20 июня в Краснодаре по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Мероприятие пройдет на площадке комплекса «Экспоград Юг», сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«Фестиваль посвящен активному загородному отдыху и автотуризму, — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев. — Интерес к курортам Краснодарского края традиционно высокий. Только с начала текущего года Кубань посетили почти 4 млн человек. Если вы планируете отпуск и не знаете с чего начать, “Отпуск Фест” предложит самые разнообразные идеи для реализации».

На площадке развернется презентационная зона, где муниципальные образования представят свой туристский потенциал и объекты активных видов туризма — глэмпинги, драйв-парки, интерактивные и этнопарки. В большой зоне фудкорта гости получат возможность попробовать блюда, которые готовят на популярных кубанских объектах гастротуризма.

Сопровождать мероприятие будут выступления популярных исполнителей, а в маркете локальных брендов региональные производители представят одежду, аксессуары и туристические сувениры. Посетителей фестиваля также ждут тематические локации для всех возрастов, увлекательные интерактивы с участием зрителей и зона отдыха.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.