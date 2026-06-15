В Краснодаре проведут фестиваль активного отдыха «Отпуск Фест 2026»

Самое масштабное и яркое событие этого лета — «Отпуск Фест 2026» — состоится 20 июня в Краснодаре по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Мероприятие пройдет на площадке комплекса «Экспоград Юг», сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
«Фестиваль посвящен активному загородному отдыху и автотуризму, — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев. — Интерес к курортам Краснодарского края традиционно высокий. Только с начала текущего года Кубань посетили почти 4 млн человек. Если вы планируете отпуск и не знаете с чего начать, “Отпуск Фест” предложит самые разнообразные идеи для реализации».
На площадке развернется презентационная зона, где муниципальные образования представят свой туристский потенциал и объекты активных видов туризма — глэмпинги, драйв-парки, интерактивные и этнопарки. В большой зоне фудкорта гости получат возможность попробовать блюда, которые готовят на популярных кубанских объектах гастротуризма.
Сопровождать мероприятие будут выступления популярных исполнителей, а в маркете локальных брендов региональные производители представят одежду, аксессуары и туристические сувениры. Посетителей фестиваля также ждут тематические локации для всех возрастов, увлекательные интерактивы с участием зрителей и зона отдыха.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.