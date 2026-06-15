В Краснодаре проведут фестиваль активного отдыха «Отпуск Фест 2026»

«Фестиваль посвящен активному загородному отдыху и автотуризму, — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев. — Интерес к курортам Краснодарского края традиционно высокий. Только с начала текущего года Кубань посетили почти 4 млн человек. Если вы планируете отпуск и не знаете с чего начать, “Отпуск Фест” предложит самые разнообразные идеи для реализации».